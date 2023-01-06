Davutoğlu: Cumhurbaşkanının ismini konuşmanın vakti geldi, genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak

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Altılı Masa'nın dün yapılan 10. toplantısı hakkında bilgi veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Halk Tv'deki programa katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ev sahipliği yaptığı son Altılı Masa toplantısında cumhurbaşkanı adayını konuşmadıklarını söyledi.

“Realist olmak lazım ama vizyoner de olmak lazım” diyen Ahmet Davutoğlu, “Ben hayatta hiçbir zaman karamsar olmadım. Dün yaklaşık 10 saat birlikteydik. Önemli olan açık yüreklilikle konuşabilmek. En büyük kazanımım ne diye sorsanız, daha önce bir araya gelmemiş liderler, 3'lü 4'lü düzenli toplantılar yapılmıyordu, şimdi yapılıyor. Bu psikolojik olarak topluma bir rahatlama veriyor” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM SONRASINA DAİR ROLLERİ NETLEŞTİRDİK”

Dün gerçekleştirilen altılı masa toplantısında iki metnin kabul edildiğini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Seçim sonrası görev dağılımının nasıl olacağına dair rolleri netleştirdik. Biz bir karar aldığımızda CHP seçmeninin hassasiyetlerini gözeteceğiz. CHP karar aldığında muhafazakar seçmenin hassasiyetini gözetecek. Biz bir kültür oluşturuyoruz. Tek aday açıklayacağız. Şimdi açıklamanın vakti geldi.

Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, CHP, karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz, sonunda çözüyoruz meseleyi.”

“İKTİDAR İSTEDİ Kİ TAKVİMİ BİZ ERKENE ALALIM”

“İktidarda kalabilmek için bütün değerlerden vazgeçiyorlar” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “İktidar istedi ki bu takvimi biz erkene alalım. Bundan 6 ay önce biz bir cumhurbaşkanı adayı tayin etseydik ne olurdu biliyor musunuz? Gelen cumhurbaşkanı kendisinin Erdoğan gibi yetki kullanacağını düşünürdü ve mutlaka çatışırdık. Şimdi çatışma çıkmaz. Şimdi gelecek cumhurbaşkanı adayı oyunun kurallarını bilecek” şeklinde konuştu.

“MECLİS'TE ALTILI MASA BİR DENGE OLUŞTURMALI”

Parlamenter sistem hedeflerini adım adım inşa ettiklerini vurgulayan Davutoğlu şunları kaydetti:

“Ben bütün parti liderleri ile görüştüm. Benden sonra sayın Akşener aynı turu yapacak. Mecliste Altılı Masa bir denge oluşturmalı. Anayasal değişikliğe imkan verecek çoğunluğa ulaşmalı.

Bu devletin okullarında okuduk. Zor şartlarda büyüdük. Akademisyen olarak sonrasında devlet tecrübesi kazandık. Şu an doğru yer Türkiye'yi barışa götüren yoldur. Herkes kendi yoluna aktığı zaman doğru bir sinerji oluşmuyor. İktidar kutuplaştırmak istiyor, biz birleştireceğiz. İktidar yolsuzluklarla para biriktirmeye çalışıyor, biz temiz siyaset yapacağız.

“CUMHURİYET TARİHİNİN ÜÇ KIRILMA NOKTASI VAR”

Türkiye'de 100 yıllık cumhuriyet tarihinin üç tane kırılma noktası olduğunu belirten Davutoğlu, “Etnik olayları onarmak gerekiyor. Kürtçenin ana dilde konuşulması gerekiyor. İkinci fay hattı Alevi meselesidir. Maraş sonrası olaylarda mağduriyetler yaşandı. Cemevlerine artık bir statünün verilmesi gerekiyor. Üçüncü fay hattı muhafazakarlık meselesidir. 28 Şubat sonrasında kadınlar okuyamadılar. Kadınları mağdur ettiler. Bu fay hatlarını onarmamız gerekiyor” dedi.