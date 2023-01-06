Biden: Putin ateşkes önererek rahat bir nefes almaya çalışıyor

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiğini duyurdu

Ukrayna, Rusya işgal güçlerini işgal altındaki topraklardan çekmeden ateşkes olmayacağını belirterek Putin'in teklifini reddetti.

ABD Başkanı Joe Biden, önerilen ateşkesle ilgili gazetecilerin sorduğu bir soruya, "Putin'in söylediği hiçbir şeye yanıt verme konusunda isteksizim. Olağanüstü buluyorum. Hastaneleri, kreşleri, kiliseleri bombalamaya hazır. Yani, sanırım rahat bir nefes almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Rus büyükelçiliğinin Facebook sayfasında Rusça ve İngilizce olarak yayınlanan açıklamasında ABD yönetimini herhangi bir siyasi çözüm istememekle suçlayarak, "Bütün bunlar, Washington'ın bizimle savaşmaya kararlı olduğu ve Ukrayna halkının kaderinin Amerikalıları hiç ilgilendirmediği anlamına geliyor" dedi.

Ateşkes, on binlerce insanın ölümüne ve Ukrayna'yı harap eden 10 aydan uzun bir süredir devam eden savaşta ilk büyük ateşkes olacak.