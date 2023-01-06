ABD'den olası Erdoğan - Esad görüşmesine tepki: Desteklemiyoruz

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, düzenlediği günlük basın toplantısında Ankara ile Şam arasındaki yakınlaşma sürecine değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelebileceği yönünde dün yaptığı açıklama, günlük basın toplantısında ABD'li sözcüye soruldu. Bu açıklamanın Moskova'da Suriyeli ve Türk yetkililer arasında üst düzey bir görüşme sonrasında geldiğini hatırlatan gazeteci, "Sizin gelecekte Erdoğan ile Esad arasında yapılması olası birebir görüşmeye dair bir pozisyonunuz var mı?" sorusunu yöneltti.

"İkili veya Rusya'nın da katılacağı şekilde üçlü olmak üzere potansiyel görüşmelere dair haberleri gördük" diyen Price, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim politikamız değişmedi. Biz normalleşmeyeceğiz ve Esad rejimi ile ilişkilerini normalleştiren diğer ülkeleri desteklemiyoruz. Şam'daki bu rejimin, ortaklarımız ve dünya çapındaki diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeyi ya da ilerletmeyi hak edecek bir şey yaptığını görmedik."

“SİYASİ ÇÖZÜME DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

ABD'li sözcü, "Suriye halkı neredeyse 12 yıldır süren savaşın acısını çekmeye devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı uyarınca Suriyelilerin liderliğindeki siyasi bir çözüme olan desteğimiz devam ediyor" diye konuştu.

“KENDİLERİNE SORMALILAR”

Ayrıca Price, normalleşme adımı atan ülkelere seslenerek, şunları belirtti:

"Ve rejimle ilişki kuran herkes de bu temasın Suriye halkına nasıl fayda sağladığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı'nın hayata geçirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu sormalı. Kalıcı bir siyasi çözüme ulaşabilmek için müttefiklerimizle, BM'deki ortaklarımızla birlikte çalışıp elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

ABD Dışişleri Sözcüsü, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında da Türkiye-Suriye yakınlaşmasını desteklemediklerini söylemişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Suriye ile Türkiye arasında 11 yıl sonra savunma bakanları düzeyinde ve Rusya'nın arabuluculuğunda Moskova'da resmi temas kurulmasının ardından, iki ülkenin dışişleri bakanlarının da ocak ayının ikinci yarısında görüşebileceği belirtilmişti. Türkiye'nin seçime gittiği bir süreçte gözler olası bir 'liderler zirvesi'ne çevrilirken, Erdoğan da dün yaptığı bir konuşmada şöyle demişti:

"Rusya-Türkiye-Suriye olarak savunma bakanlarımızın bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz."

Erdoğan dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde de, merkezleri Demokratik Suriye Güçleri kontrolünde olan Tel Rifat ve Minbic’de 'somut adım' istediklerini söylemişti.