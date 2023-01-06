DİMDER Başkanı: Bankalar krediler konusunda ırkçı yaklaşıyor

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır İnşaat Müteahhitler Derneği (DİMDER), inşaat malzemelerine gelen kontrolsüz zamları eleştirerek eylem planı açıkladı.

Kentteki bir otelde dernek üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, talepleri yerine gelmezse pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca beton dökmeyeceklerini, yine de karşılanmazsa kendi beton fabrikalarını kuracaklarını söyledi.

"Beton firmaları ile ilgili ciddi anlamda şikayetlerimiz var” diyen Elaldı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her gün bir zam furyasıyla karşılaşıyoruz, yeni yıla zamla girdik. Beton firmaları doğalgaza, elektriğe, indirim varken, indirim yapmadı. Devlet birçok noktada insafsızca yapılan zamları kontrol altına alırken, beton firmaları zam yapmaya devam ediyor. Bütün yetkililere sesleniyoruz, diğer sektörlere yapılan baskı inşaat sektöründeki fırsatçı üretici firmalarına da yapılmasını istiyoruz. Beton firmalarımızı uyarıyoruz, bu zamları geri almazlarsa, bizde pazartesi gününden itibaren 1 haftalık beton dökmeme eylemi yapacağız. Bunlarda sonuç getirmez ise 300 üyemiz ile birleşerek kendi beton firmamızı kurarak karsız kendi üyelerimize beton dökeceğiz. Bizlere bunları yaptırmasınlar herkes kendi ekmeğini yesin, herkes kendi işini yapsın kimsenin işinde gözümüz yok ama bizi zorunlu bırakırlarsa kendi önlemimizi almak zorunda kalacağız.”

Basın toplantısının ardından K24’ün sorusuna yanıt veren Aziz Elaldı, bölgedeki bankaların firmalarına karşı olumsuz yaklaşımlar sergilediğini şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye'nin batısındaki bir firma 100 milyon lira borçlanabilirken, bölgemizde 5 milyon liraya borçlanamıyorsunuz. Bu tavır asla kabul edilemez, ırkçı bir tutumdur. Böyle devam ederse önümüzdeki günlerde o bankaların isimlerini kamuoyuyla paylaşacağız.”

Öte yandan inşaatçılar, bir yılda beton fiyatlarının yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini, bu nedenle ellerindeki binaları tamamlayamadıklarını vurguladı.

İnşaatçılar, bu durumun başka inşaat malzemeleri için de geçerli olduğunu kaydetti.

K24’e konuşan inşaat firması sahibi Yusuf Kaya, “Her türlü malzemede maaliyetimiz artıyor: Beton, cam, demir, mobilya, ahşap… Geçen yıl 250 liraya gelen beton, bugün 1400 lira. Yaptığımız 700 evin beton maaliyeti 11 milyon liraydı, şimdi ise 40 milyon lira” dedi.