Politika

Hulusi Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, “Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi” dedi.
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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
türkiye Hulusi Akar Kürtler Irak Suriye

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada "Moskova’daki görüşmede muhataplarımıza, mevcut şartlar itibari ile yeni bir göç dalgasının bizim için mümkün olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.

“Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle” diyen Akar, “Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi”şeklinde konuştu.

Moskova’daki zirvede muhataplarına daha fazla göç alamayacaklarını ilettiklerini belirten Akar,”Moskova’daki görüşmede muhataplarımıza, mevcut şartlar itibari ile yeni bir göç dalgasının bizim için mümkün olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara da değinen Akar, şunları kaydetti:

“Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler.”

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