Karamollaoğlu'ndan TÜİK tepkisi: Kendi çalışanları bile inanmıyor

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, "İnsanımız, geliri sadece 1 kat artarken, giderinin en az 2-3 kat arttığını görüyor" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Üretim çarkları değil, algı çarkları dönüyor! Gerçek gündemler değil, suni gündemler konuşuluyor! Rakamlarla oynanıyor! Göz göre göre milyonların hakkı gasp ediliyor! Sözde aylık enflasyon %1,18, yıllık enflasyon da %64’müş! Buna TÜİK’in kendi çalışanları bile inanmıyor!

Geçen ay 10 liraya aldığımız bir ürün, bu ay 11-12 lira mı Allah aşkına? Geçen yıl 100 liraya aldığı bir ürünü, şimdi 165 liraya alabilen bir Allah’ın kulu var mı? Her bir üründe en az 2-3, bazılarında 4-5 katlık bir artış var! Kimi kandırıyorsunuz?

İnsanımız, geçen sene ödediği kira ve faturalar ile bu yılın tutarları arasındaki devasa farkı görüyor! Geçen sene 500 liraya doldurduğu alışveriş sepetini, bu yıl 1500 liraya dolduramadığını biliyor! Geliri sadece 1 kat artarken, giderinin en az 2-3 kat arttığını görüyor!"