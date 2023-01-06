Almanya Ukrayna’ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı verecek

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya bir tabur yani yaklaşık 40 kadar Marder tipi zırhlı muharebe aracı gönderilecek. Bu araçların kullanımı için gereken 8 haftalık eğitimler ülkemizde verilecek" dedi.

Hebestreit, Marderlerin mart sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını vurguladı.

Alman sözcü, bir adet Patriot uçaksavar füze bataryası için gerekli olan eğitimlerin Almanya'da verileceğini belirtti ancak Patriot'un ne zaman ve hangi ülke aracılığıyla gönderileceği konusunda değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Ukrayna'ya zırhlı muharebe araçları ve Patriot gönderme kararı aldıklarını bildirmişlerdi.

Almanya başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledikleri ifade edilmişti.