Politika

Almanya Ukrayna’ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı verecek

Almanya'nın Ukrayna'ya yaklaşık 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe araç göndereceğini ve bunun için gerekli olan askeri eğitimlerin bu ülkede verileceği açıklandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik edecek
ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik edecek
avrupa Almanya Ukrayna Marder tipi zırhlı araç

HABER MERKEZİ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya bir tabur yani yaklaşık 40 kadar Marder tipi zırhlı muharebe aracı gönderilecek. Bu araçların kullanımı için gereken 8 haftalık eğitimler ülkemizde verilecek" dedi.

Hebestreit, Marderlerin mart sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını vurguladı.

Alman sözcü, bir adet Patriot uçaksavar füze bataryası için gerekli olan eğitimlerin Almanya'da verileceğini belirtti ancak Patriot'un ne zaman ve hangi ülke aracılığıyla gönderileceği konusunda değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Ukrayna'ya zırhlı muharebe araçları ve Patriot gönderme kararı aldıklarını bildirmişlerdi.

Almanya başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledikleri ifade edilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv