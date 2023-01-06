Fransa hükümetine 'Suriyeli göçmenleri hukuksuz sınır dışı etme’ suçlaması 

HABER MERKEZİ

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) de dahil bazı sivil toplum kuruluşları, Fransız hükümetini göçmenleri yasa dışı bir şekilde Suriye'ye sınır dışı etmeye çalışmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü, La Cimade ve Revivre derneklerinden yapılan ortak açıklamada, 2012 yılından bu yana Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya alan Fransız hükümetinin Suriye Büyükelçiliği ile görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Göçmenlere ülkeyi terk etme bildirimi vererek onları gözaltı merkezlerinde tutmak gibi girişimlerin Haute-Garonne ve Paris valiliklerinin Suriye Büyükelçiliği ile görüşmelere başladığı 2022 yılı ekim ayına kadar uzandığı belirtildi.

STK'lar bu "skandal ve uluslararası hukuka aykırı" girişimleri kınayarak Fransız hükümetinden konumunu netleştirmesini istedi.

Ortak açıklamada konuya ilişkin, "Örgütlerimiz hükümetin Fransa'nın bir kişinin ölüm, işkence ve kötü muamele riski altında olduğu bir ülkeye geri gönderilmesini kesinlikle yasaklayan uluslararası yükümlülüklerini valiliklerine hatırlatarak tavrını netleştirmesini talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu uygulamaya maruz kalan iki Suriyelinin daha sonra gözaltı merkezlerinden çıkarılarak serbest bırakılmasına rağmen, onları bu merkezlerde tutarak sınır dışı sürecini başlatmanın başlı başına yasa dışı olduğu belirtildi.

STK'lar "Fransa Cenevre Sözleşmesi'ne bağlılığını yüksek sesle ve açıkça ifade etmeli" çağrısı yaptı.

Fransız hükümeti ise bu iddialara yanıt olarak Suriye'ye hiçbir sınır dışı yapılmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazen Suriye makamlarına, konsolosluk temasları yoluyla, düzensiz bir durumda bulunan ve Suriye vatandaşı olduğunu iddia eden bir yabancının Suriye vatandaşlığını doğrulama talebinde bulunmak gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.