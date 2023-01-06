Politika

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: Ne zaman kadar susacaksın?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş suikastının ardından gözlerin çevrildiği Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin” dedi.
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türkiye Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu CHP MHP

HABER MERKEZİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in suikast sonucu öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan çok sayıda ismin MHP ile ilişkisi ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi.

Bahçeli’ye ne zamana kadar susacağını soran CHP lideri şunları kaydetti:

“Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin.” 

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