ABD'li büyükelçi: Ezidileri kendi bölgelerine döndürme çabalarını destekliyoruz

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ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Irak hükümeti ile Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği’nin (UNAMI) evlerin ve arazilerin mülkiyetinin Ezidi Kürtlere iade edilmesine ilişkin ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Irak hükümeti ile UNAMI'nin Ezidilere ev ve toprak mülkiyet hakkını geri verme kararına ilişkin ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

ABD’li büyükelçi, ABD’nin BM Habitat örgütünün 2018'den bu yana binlerce Ezidi'nin evlerine dönmesine yardımcı olacak programı finanse etme rolünden gurur duyduğunu söyledi.

47 YILLIK ZORUNLU SÜRGÜNÜN ARDINDAN EZİDİ TOPRAKLARI DOSYASI ÇÖZÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta Irak Bakanlar Kurulu, eski Irak rejiminin Ezidileri sınır dışı etme ve topraklarına el koyma kararından yaklaşık yarım asır sonra, Ezidilerin toprakları meselesini karara bağladı.

Irak Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, “Karar, 1975 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılmayan Ninova ilinin Sincar (Şengal) ilçesinde Ezidilere ait arazilerin mülkiyetini de kapsıyor” denildi.

Karara göre arazilerin mülkiyeti, 2013 tarihli ve 21 sayılı Devlet Fonlarının Satış ve Kiralama Kanunu’nun 7’nci ve 8’inci maddeleri uyarınca ve aynı kanunun 40’ıncı maddesi hükümlerine göre kamu ihale hükümlerine istisna olarak tahmin kurulları tarafından tahmin edilen değerde olacak.

Tarım ve Maliye bakanlıkları, arazilerin farklı şekillerde kullanımlarının değiştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yaptı. Bunun ardından Bakanlar Kurulu’nun 2020 tarihli ve 28 sayılı kararı kapsamında satış fiyatı eklenecek.