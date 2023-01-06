Tarih

Adıyaman’da 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Adıyaman iskelet kazı

HABER MERKEZİ

İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21'inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv