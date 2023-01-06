Adıyaman’da 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
HABER MERKEZİ
İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21'inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti. (Kaynak: AA)