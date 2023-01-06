Yaşam

Ağrı'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Ağrı Doğubayazıt kaza

HABER MERKEZİ

Doğubayazıt'tan Van'ın Çaldıran ilçesi istikametine giden Y.M idaresindeki tır, Karakent köyü kavşağı mevkisinde köy yolundan çıkan M.D'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü M.D ile minibüste yolcu olarak bulunan Ş.Y, N.D. ve M.D yaralandı.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.D'nin Doğubayazıt Adliyesi personeli olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. (Kaynak: AA)

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