Ankara-Şam görüşmesi Suriye'de protesto edildi

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Türkiye ile Suriye hükümeti arasında Rusya arabuluculuğunda ilerleyen normalleşme süreci, bugün Suriye'nin İdlib ve Halep vilayetlerinde düzenlenen gösterilerde protesto edildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ve Halep vilayetlerine bağlı köy ve kasabalardaki protestolara binlerce kişinin katıldığı ve "Erdoğan dinle! Şehitlerin kanları satılamaz" sloganları attığı belirtildi.

Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı mücadele eden Suriyeli muhaliflerin en önemli destekçilerinden biri konumundaydı. Hükümet güçleri, Suriye'nin üçte ikilik bir bölümünü yeniden kontrolü altına almış durumda.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki haber kaynaklarına dayandırarak öfkeli kalabalığın "Esad ile barışmayacağız", "Ezeni affetmek ezilene haksızlıktır" gibi sloganlar attıklarını bildirdi. Gösterilerin İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğur kasabası, Halep kırsalı ve Rakka'ya bağlı köy ve kasabalarda düzenlendiği belirtildi.

"Özgür Suriye Ordusu" platformundan yapılan paylaşımda da "Türkiye sesimizi duy: Öleceğiz, barışmayacağız" ifadeleri yer aldı.

28 Aralık'ta Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat yetkililerinin Moskova'da bir araya gelmesiyle normalleşme sürecindeki en üst düzey görüşme gerçekleşmiş, sürecin dışişleri bakanları ve ardından liderler düzeyinde ilerlemesinin planlandığı açıklanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yüz yüze bir görüşmenin planlandığını teyit etmişti.