Iraklı siyasetçi: ABD’nin NATO dışındaki en güçlü müttefiki Peşmerge’dir

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Iraklı siyasetçi ve Gelecek Kuruluşu Başkanı İntifaz Kanber, Kürdistan Bölgesi ile ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin, hükümeti ve halkıyla birlikte, sadece ABD’nin değil tüm dünyanın dostu olduğunu ispatladığını vurgulayan Kanber, “ABD’nin NATO dışındaki en güçlü müttefiki Peşmerge’dir” dedi.

Kanber, ABD’nin çekilmesiyle birlikte DAİŞ’in yeniden baş gösterdiğini ve ABD’nin ulusal çıkarlarının, Irak’ta kalmayı gerektirdiğini ifade etti:

“Acı bir tecrübemiz var. ABD 2011’de Irak’tan çekildiğinde DAİŞ ortaya çıktı ve Irak topraklarının yüzde 40’ını işgal etti. Bu, beraberinde büyük bir felaket getirdiği ve halen bıraktığı yıkım devam ediyor.”

Iraklı siyasiler, hükümet ve silahlı grupların da bundan ders çıkardığını belirten İntifaz Kanber, “Amerikalılar 2003’ten 2011’e kadarki süre zarfında Irak’ta 4 binden fazla asker kaybettiklerini, 20 binden fazla da askerlerinin de yaralandığını unutmazlar. Ancak Kürdistan Bölgesi’nde bu rakam sıfırdır” şeklinde konuştu.

ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkileri hakkında ise Kanber, “ABD’de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar nezdinde Kürtlere karşı bir saygı var. Bir Cumhuriyetçi yahut bir Demokratın Kürtlere karşı konuştuğunu hiç görmedim” dedi.

Kanber ayrıca Peşmerge’ye daha fazla silah verilmesi gerektiğini vurguladı.