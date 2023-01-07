Beyaz Saray’dan Ankara-Şam yakınlaşmasıyla ilgili açıklama

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazeteci, “Rusya’nın arabulucuğuyla Türkiye ve Esad rejimi arasında bir tür yakınlaşma yaşanıyor. ABD yönetiminin bakış açısından bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Kürtler bunun için bedel ödeyecek mi?” diye sordu.

ABD olarak Şam rejimiyle ilişkileri normalleştirmediklerine işaret eden Kirby, “Hiçbir ulus devleti de Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmeyiz” şeklinde yanıt verdi.

John Kirby, “Bu görüşmelerin nereye gideceğini ve bundan ne çıkacağını göreceğiz. Şu anda bulundukları noktanın ötesine geçmek istemem ama biz elbette Esad ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz” diye konuştu.

“UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI UZUN SÜRE DEVAM EDECEK”

Öte yandan Ukrayna-Rusya hattındaki gelişmelere de değinen Kirby, “Önümüzdeki birkaç ay boyunca Rusların saldırılarını durduracağını beklemiyoruz” dedi.

Kirby, “Bu nedenle savaş uzun süre daha devam edecek” dedi.

Ayrıca Beyaz Saray yetkilisi, ülkesinin Ukrayna’ya askeri ve insani yardım göndermeye devam edeceğini belirtti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DESTEKLEMİYORUZ

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da dün düzenlediği günlük basın toplantısında Ankara ile Şam arasındaki yakınlaşma sürecine değinmişti.

Price’a, “Sizin gelecekte Erdoğan ile Esad arasında yapılması olası birebir görüşmeye dair bir pozisyonunuz var mı?” sorusu soruldu.

"İkili veya Rusya'nın da katılacağı şekilde üçlü olmak üzere potansiyel görüşmelere dair haberleri gördük" diyen Price, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bizim politikamız değişmedi. Biz normalleşmeyeceğiz ve Esad rejimi ile ilişkilerini normalleştiren diğer ülkeleri desteklemiyoruz. Şam'daki bu rejimin, ortaklarımız ve dünya çapındaki diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeyi ya da ilerletmeyi hak edecek bir şey yaptığını görmedik. Suriye halkı neredeyse 12 yıldır süren savaşın acısını çekmeye devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı uyarınca Suriyelilerin liderliğindeki siyasi bir çözüme olan desteğimiz devam ediyor.”

“KENDİLERİNE SORMALILAR”

Ayrıca Price, normalleşme adımı atan ülkelere seslenerek, şunları belirtmişti:

"Ve rejimle ilişki kuran herkes de bu temasın Suriye halkına nasıl fayda sağladığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı'nın hayata geçirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu sormalı. Kalıcı bir siyasi çözüme ulaşabilmek için müttefiklerimizle, BM'deki ortaklarımızla birlikte çalışıp elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Suriye ile Türkiye arasında 11 yıl sonra savunma bakanları düzeyinde ve Rusya'nın arabuluculuğunda Moskova'da resmi temas kurulmasının ardından, iki ülkenin dışişleri bakanlarının da ocak ayının ikinci yarısında görüşebileceği belirtilmişti. Türkiye'nin seçime gittiği bir süreçte gözler olası bir 'liderler zirvesi'ne çevrilirken, Erdoğan da önceki gün yaptığı bir konuşmada şöyle demişti:

"Rusya-Türkiye-Suriye olarak savunma bakanlarımızın bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz."

Ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki tarafın dışişleri bakanlarının da görüşmesinin planlandığı bilgisini vermişti.