Politika

İran’da 2 gösterici daha idam edildi

İran’daki gösterilerde tutuklanan iki kişi daha idam edildi.
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İran İran idam

HABER MERKEZİ

İran’da katıldıkları gösteriler sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni isimli iki göstericinin, bugün idam edildiği bildirildi.

İran yargısından yapılan açıklamaya göre iki gösterici, Kerec’de düzenlenen protestolarda Ruhullah Acemyan isimli kişi Besic milisini öldürmekle suçlanıyordu. Acemyan’ın öldürülmesi soruşturmasıyla ilgili toplam 16 tutuklu bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücü Besic, ülkedeki gösterileri şiddetle bastırmakla suçlanıyor.

Tahran’da “ahlak polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler yaklaşık 4 aydır devam ediyor.

İnsan hakları örgütleri, şimdiye kadar 550 göstericinin öldürüldüğünü, 18 binden fazla kişinin de tutuklandığını belirtiyor.

100 tutuklunun da idam tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

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