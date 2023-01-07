Dönmez: BOTAŞ, doğal gaz borçları için Gazprom ile görüşüyor

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Fatih Dönmez, Haber Türk'te katıldığı bir programda, BOTAŞ'ın Gazprom ile görüşmesi ve Türkiye'nin doğal gaz rezervleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönmez, Gazprom ile yapılan görüşmelerde herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin gelişmeleri değerlendiren Dönmez, sahada 4 yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini kaydederek, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini söyledi.

Dönmez, yerli gazın ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda yüzde 99,3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Biz maksimum üretime çıktığımızdaki önümüzdeki 4 yılda 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi hedefliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıl tüketimimiz 54 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Demek ki, bu rakamları aşağı yukarı yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesapla yüzde 70'e düştü. Bu bizim ilk keşifle ilgili yani 405 milyar metreküplük gaza göre yaptığımız hesaptı. Şimdi toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz."

“MART AYI SONUNDA DOĞAL GAZ EVLERE İLETİLECEK”

Mart ayı sonu gibi doğal gazın evlere iletileceğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. Bir anda bütün kuyuları açmaya ve onu üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız var. Ama biz 2,5 yıl gibi kısa bir süre içinde ilk gazı vermek istediğimiz için ilk fazda on kuyuyla başladık. Şimdi ikinci fazda bunu 40 kuyuya tamamlayacağız. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek."