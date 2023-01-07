İran’da petrol tesisine saldırı: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
İran'ın yarı resmi Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkenin güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletindeki Geçsaran Petrol ve Gaz Üretim Şirketi'nde silahlı saldırı gerçekleşti.
Şirket çalışanlarından biri olduğu belirtilen saldırganın tesiste ateş açması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Saldırganın olay sonrasında yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.
Haberde, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.