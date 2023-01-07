Politika

İran’da petrol tesisine saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneybatısında bir petrol tesisindeki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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İran Petrol tesisi saldırı

HABER MERKEZİ

İran'ın yarı resmi Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkenin güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletindeki Geçsaran Petrol ve Gaz Üretim Şirketi'nde silahlı saldırı gerçekleşti.

Şirket çalışanlarından biri olduğu belirtilen saldırganın tesiste ateş açması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırganın olay sonrasında yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

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