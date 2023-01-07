Babacan: Genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olma fikrine yakın bir mutabakat var

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T24’e konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DEVA Partisi olarak sürdürdüğümüz yoğun bir süreç var. Bir de altılı masaya katkılarımız var, ortak hedefler doğrultusunda” diyen Babacan, şunları kaydetti:

“Parlamenter sisteme geçişle ilgili hedefi ortaya koyduk. 10 yıldır Türkiye'de yapılamamış bir şey. 84 Maddelik maddeye mutabakatla ortaya koyduk. Bundan sonraki hedefimizi iki ayrı çalışma olarak ortaya koyduk. Birincisi ortak politika metni, 185 sayfa, yüzde 95 oranında tamamlandı. Altı parti hükümet programını mutabakatla hazırladı. İkincisi de geçiş sürecinin yol haritası. Ülke nasıl yönetecek sorusuna yüzde 95 mutabakat var. Parlamenter sisteminde istişare olsun, ortak akıl olsun istiyoruz. Seçimlerden hemen sonra yaşatmak istiyoruz. İki çalışmalar da yüzde 95 oranında bitti.”

“BİZ SEÇİME GİRERKEN ORTAK BİR SEÇİM BEYANNAMESİYLE GİDİYORUZ”

DEVA lideri, “Hala ayrı ayrı partileriz. Yarınlar için bir araya gelerek seçimi kazanıp Türkiye'yi özgür ülke olma yoluna sokuyoruz” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Son toplantımız önemliydi. DEVA Partisi olarak ortaya koyduğumuz önerilerin hayata geçtiğini görmüş olduk, çok çok sevindik. 6 partinin iradesiyle yapılan çalışma oldu. Bizim yaptığımız iş geçmiş yıllardaki koalisyonlardan farklı. Dün kavga ettiklerinizle bugün uzlaşma zemini arıyordunuz. Biz seçime girerken ortak bir seçim beyannamesiyle gidiyoruz. Genel Başkanlarının, örgütlerin birbirini tanıması, yakınlaşması, seçimden sonra ülkenin birlikte sıhhatli bir şekilde yönetilmesine zemin hazırladı. Seçimi kazanıp, ülkedeki sorunları derhal çözmeye başlayıp parlamenter sisteme geçmek en önemli üç hedefimiz. Bazen şu düşünülür; sistemi değiştirelim şu hükümetten bir kurtulalım da kervan yolda düzülür, biz böyle düşünmüyoruz.”

ORTAK ADAY

Ali Babacan, “Bir kral gidecek yerine hangi kral gelecek arayışında değiliz. Yönetim sistemini değiştirme ve demokrasiyi bu ülkede tekrar hakim kılma iddiasıyla yola çıktık. Ortak adayımız şu anki cumhurbaşkanının bir başka versiyonu olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkilerin verildiğini söyleyen Babacan, “Ve Sayın Erdoğan da bu yetkileri pervasızca kullanıyor. Hatta yetkilerin sınırını zorlayarak kullanıyor. 'Ben istedim oldu. Aklıma geleni yaparım, kimse de benden hesap soramaz' diyor” ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

“Memleketin tümünü ilgilendiren kararlarda temsil gücünün yüksek bir şekilde iradeye yansıması kıymetli. Bu da nasıl olacak, çok önemli kararlarda önce altı partiyle istişare yapacak, altı partinin rızasını alacak, sonra kendi yetkisini kullanacak. Eğer altı parti güç birliği yapıp ortak aday belirlediğinde bu seçim kazanılacaksa altı partinin desteklediği adayın da seçimden sonra o altı parti ile istişare içinde olması işin tabiatında var.”

YOL HARİTASI

“Altı partinin rızasıyla oluyor bu iş. Partilerden herhangi birinin rızası yoksa geçiş sürecinin yol haritası tamamlanamayacak” diyen Babacan, şunları belirtti:

“Geçiş sürecinin yol haritası da altı partinin tam mutabakatıyla açıklanacak bir metin. Baştan bunu kabulle ve taahhüt altına alarak bu süreci çalıştırmaya başlayacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes bilsin ki kendi desteklediği partinin de onayı olmadan bu sistem yürürlüğe giremeyecek zaten.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

DEVA lideri, “Bir eşgüdüm komisyonu gibi bir şey olsun, genel başkanlardan oluşan. Bir de genel başkanlar, fiilen icranın içinde olsun, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, böyle bir fikir vardı. İkisinin de artıları ve eksileri var. İkinci modele daha yakın bir mutabakat var. Geçiş sürecinin yol haritasında anayasaya uygunluk çok önemli. Vesayet gibi bir yapıyı da oluşturmamak çok önemli. Kimsenin bizi hukuk dışı hareketle suçlamaması lazım” şeklinde konuştu.

“ORTAK ADAY İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIR”

Yüzde 95 oranında mutabık kaldıkları taslak olduğunu söyleyen Babacan, şu hususlara değindi:

“Ama bizim ortak adayımız eğer dışarıdan gelirse diyebilir ki ‘eğitimle ilgili şu cümle var, anlamadım’ derse biz anlatırız. Masa içinden ortak aday olursa, zaten sürecin içinde, işimiz o zaman kolaylaşır. Dışardan adayın da metin için rızasını almamız, onun da süreci sahiplenmesi, benimsemesi önemli. Hükümet iki de bir ‘beka beka’ deyip duruyor değil mi. Şu andaki hükümet, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı düşmanlaştırıcı dili ile ülkenin en önemli beka meselesi haline gelmiştir. Ülkenin bir kesimini düşman ilan ederek bu ülkenin birliğini bütünlüğünü sağlayamazsınız, ama altılı masa bunu sağlıyor. Biz bu ülkenin demokrasisi için özgürlükler, zenginlikler için asgari müşterekle buluşup o müştereği hayata geçirmek için yola çıktık. Asgari müşterek bile ülkeyi kanatlandırıp uçuracak.”