Pervin Buldan: HDP kendi adayıyla seçime girecek

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı seçiminde kendi adayını göstereceğini belirtti.

Buldan, "Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek" dedi.

"Bizim Cumhur İttifakıyla ne Millet İttifakıyla herhangi bir ortaklığımız yok" diyen Buldan, "Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu an ki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan şunları söyledi:

"Türkiye’nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte kadınların, gençlerin onayıyla bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini, görüşlerini alarak kendi adayını en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP’yi A ya da B partisine bağlamasın. HDP, Türkiye’de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade de güce bağlı olarak seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir."

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN İTTİFAK MESAJI

Buldan, milletvekili seçimlerinde yapacakları ittifaklar hakkında ise şu mesajları bulundu:

"Parlamento seçimlerinde de yine Türkiye’nin en geniş seçim ittifakı ile demokrasi güçleriyle Emek ve Özgürlük İttifakı’nı daha da büyüterek Kurdi ittifaklarımıza, kadın ittifaklarımıza ve Türkiye’nin farklı kesimlerini, farkı inançlarını farklı mezheplerini parlamentoya taşımanın ve çok sayıda milletvekiliyle parlamentoya girmenin çalışmalarını yaptığımızı halkımızın bilmesini istiyorum. HDP sadece Kürtlerden değil bugün Ermenilerin de Süryanilerin de Alevilerin de Azerilerin de Terekemelerin de ve bu ülkede ezilen, yok sayılan, ötekileştirilen tüm kesimlerin partisidir. O yüzden sadece Kürtlerin değil diğer inançların ve kimliklerin de parlamentoya taşınması için HDP büyük bir çatıdır. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bu ülkede en büyük zulmü en büyük ayrımcılığı en fazla ötekileştirilen halklar Kürtlerdir. Bugüne kadar yaşadığı acılar ortadadır. HDP içerisinde yoğunlukta Kürtler var bu da doğaldır ama aynı zamanda bu ülkenin farklı kimliklerinin de HDP içerisinde siyaset yapması bizim fikriyatımızın gereğidir."