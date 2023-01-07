HDP: Bloke kararını tanımıyoruz, AYM’ye itiraz edeceğiz

ANKARA (K24)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Hazine yardımının yapıldığı hesaplarına bloke konulması kararına ilişkin partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Özdoğan, şunları söyledi:

“Savcılık dilekçesini sonuca bağlarken neden Hazine yardımına müdahale edilmesi gerektiğine dair şöyle diyor; ‘Parti toplantılarına ait giderlerin Hazineden karşılanacağı açıktır’. Yani demek istiyor ki; devlet yardımı yapılırsa, HDP parti toplantıları ve siyasi faaliyetleri için harcayacaktır. Siz bunu engellemeseniz, bu parti siyasi faaliyetlerine devam edecek, toplantılarını yapmaya devam edecektir. Seçim faaliyetine devam edecektir bu parti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şunu bilmelidir ki; Hazine yardımı halkların parasıdır, HDP’ye oy veren milyonların cebinden çıkan paradır. Ne iktidarın ne savcılığın gasp edeceği paradır. Bu iktidar çalmaya alışık bir iktidardır. Halkların cebinden vergileriyle çıkmış olan Hazine yardımına, halkların siyasi faaliyetinin yürütülmesi için harcanması zorunlu olan paralara el koyması da gaspın bir başka yöntemidir, çalmanın bir başka yöntemidir.”

“UMUYORUZ Kİ BU YANLIŞ KARARINDAN DÖNECEKTİR”

“Anayasa Mahkemesi, iktidar ortaklarının taleplerini ve görüşlerini dilekçesine taşıyan Başsavcılık makamının talebini kabul ederek, bu faşizan ve anti-demokratik cephenin seçim kampanyasına ortak olmuştur” diyen Özdoğan, “Umuyoruz ki bu yanlış kararından dönecektir” ifadelerini kullandı.

“BU UTANÇTAN DÖNÜLMESİ MÜMKÜN”

Nuray Özdoğan, “Bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Sürecin tamamının bu kadar hukuk dışı yürümesini kabul etmiyoruz. Türkiye’deki bütün demokrasi güçlerini ve tüm hukukçuları, Türkiye'nin gelecek seçimlerinde daha aydınlık bir geleceğe açılacak kapı için HDP’ye yönelik bu faşizan saldırılara karşı bir arada durmaya davet ediyoruz. Yeniden bir demokratik hukuk devleti kurulmasının yolu açılacaksa bu HDP siyasetiyle olabilecektir. Bu kararı tanımıyoruz. İtirazlarımızı AYM’ye sunacağız” diye konuştu.