Başbakan: Kakeiler Kürdistan halkının asli unsurlarından biridir

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajla, Kakeilerin (Yarsanlar) dini bayramı Yarani Qewltas’ı kutladı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

“Yarani Qewltas Bayramı vesilesiyle tüm Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Kakei (Yarsan) kardeşlerimizi en içten şekilde kutluyorum. Bayram günlerini esenlik ve huzur içinde geçirmelerini umuyorum.

Bu vesileyle, Kürdistan halkının asli unsurlarından biri olan Kakeilerin, Kürdistan halkının mücadele ve bedellerinde belirgin ve önemli rollerini saygı anımsatmak istiyoruz. Kakeiler ve Kürdistan halkının tüm bileşenlerinin haklarının korunacağına vurgu yapıyoruz.

Yarani Qewltas bayramı kutlu olsun, her daim mutlu olun.”