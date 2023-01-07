Politika

Başbakan: Kakeyiler Kürdistan halkının asli unsurlarından biridir

Başbakan Mesrur Barzani, Kakeyi Kürtlerin Yarların Üç Gecesi (Qewiltas) Bayramını kutladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Kakeyi Qewiltas Bayramı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajla, Kakeyilerin (Yaresanlar) dini bayramı Qewiltas’ı kutladı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

“Yarların Üç Gecesi (Qewlitas) Bayramı vesilesiyle tüm Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Kakeyi (Yaresan) kardeşlerimizi en içten şekilde kutluyorum. Bayram günlerini esenlik ve huzur içinde geçirmelerini umuyorum.

Bu vesileyle, Kürdistan halkının asli unsurlarından biri olan Kakeyilerin, Kürdistan halkının mücadele ve bedellerinde belirgin ve önemli rollerini saygı anımsatmak istiyoruz. Kakeyiler ve Kürdistan halkının tüm bileşenlerinin haklarının korunacağına vurgu yapıyoruz.

Qewiltas Bayramı kutlu olsun, her daim mutlu olun.”

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