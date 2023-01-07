Politika

Başkan Barzani’den Kakeyilere kutlama mesajı

Başkan Mesud Barzani, Kakeyi Kürtlerin Qewlitas (Yarların Üç Gecesi) Bayramını kutlayarak, “Kürdistan halkının barışçıl ve birlikte yaşam kültürüne vurgu yapıyoruz” dedi.
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kürdistan Kakeiler Yaresan Qewiltas Bayramı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kakeyilerin (Yaresan) dini bayramı olan Qewltas nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Kakeyilerin (Qewltas) Yarların Üç Gecesi Bayramının gelmesi vesilesiyle, Kürdistan ve dünyadaki tüm Kakei kardeşlerime tebriklerimi sunuyorum.

Kakeyi kardeşlerimizin ve Kürdistan'ın tüm dini ve milli gruplarının bayramlarını her zaman hastalık ve kederden uzak mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum.”

Mesajının sonunda sağlık temennisinde bulunan Başkan Barzani, Kürdistan halkının barışçıl ve birlikte yaşam kültürüne vurgu yaptı.

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