Politika

Rusya: Ateşkese uymaya devam edeceğiz

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğini’ duyurdu.
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RUSYA-ROJAVA
dünya Rusya Ukrayna Ateşkes

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği’ belirtildi.

Kiev yönetiminin son bir gün içinde yerleşim bölgeleri ve Rus mevzilerine yönelik bombardımanının devam ettiği vurgulanan açıklamada, Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna birliklerinin Rus mevzilerine 11 havan topu saldırısı gerçekleştirdiği, Avdeyevskiy ve Marinskiy yönlerinde 51 kez topçu ateşi açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus birliklerinin mevzilerini bombalamasına rağmen ateşkes uygulamasının 7 Ocak saat 24.00'e kadar devam edeceğini ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.

Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

 

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