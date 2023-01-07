Almanya Parlamentosu, Ezidi Soykırımı gündemiyle toplanacak

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Almanya Parlamentosunun Ezidilere yönelik soykırımın tanınmasını oylamak için geçtiğimiz 17 Ocak'ta düzenlemesini planladığı oturum, 26 Ocak’a ertelendi.

K24’e konuşan ve oturuma katılacak olan bir Almanya Parlamentosu Üyesi, “Bu ay sonunda yapılacak oturumda Ezidilere yönelik soykırıma ilişkin tüm deliller ve istatistikler hazırlandı” dedi.

Söz konusu kaynak, Ezidilere yönelik katliamın soykırım olarak tanınmasının Hür Demokratik Parti’nin desteğiyle Almanya Parlamentosu’nun gündeminde olduğunu bildirdi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Ezidilerden oluşan üst düzey bir heyet oturuma katılmak üzere Almanya'yı ziyaret edecek. Ayrıca soykırımdan sağ kurtulan bazı kişiler olayın tanıkları olarak dinlenecek.

Oturumun bir diğer gündem maddesinin DAİŞ’ten sağ kurtulan çocuklara nasıl davranılacağının olması bekleniyor.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.