Hamaney yeni Polis Şefi atadı

HABER MERKEZİ

İran lideri Ali Hamaney, yayınladığı bir kararname ile yeni Polis Şefi olarak Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan'ı atadı.

Kararnameye göre Radan, Hüseyin Aştari'nin yerini alacak.

Geçtiğimiz Perşembe günü İran basını Aştari'nin Hamaney'in emriyle görevden alındığını duyurmuştu.

Atılan bu adım, Jina Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındığı sırada ölümü üzerine Eylül ortasında ülke çapında patlak veren protestolarla İran siyasi liderliğinin büyük baskı altında olduğu bir dönemde geldi.

İnsan hakları aktivistleri, İranlı yetkililer tarafından protestoların şiddetle bastırılması sırasında en az 500 kişinin öldürüldüğünü ve 18 bin kişinin ise gözaltına alındığını düşünüyor.

Gözaltına alınanlardan dördü idam edildi.

İran basınında çıkan haberlere göre 20'yi aşkın kişi idam listesinde.