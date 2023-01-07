Politika

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.
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türkiye Sinan Ateş ülkü ocakları

HABER MERKEZİ

Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda Ateş'in öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün itibarıyla 5 şüphelinin Başsavcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Doğukan Ç. ile S.K. ve U.E. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bununla birlikte tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

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