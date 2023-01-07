Politika

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
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avrupa Marsilya Fransa Türkiye molotof kokteyli

HABER MERKEZİ

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA’ya yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok" diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

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