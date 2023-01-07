Avrupa Parlamentosu Başkanı’ndan İran'daki göstericilere destek çağrısı

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İran'daki göstericilere verilen desteğin artırılması ve İran yönetiminin protestoculara verdiği tepkinin şiddetle kınanması çağrısında bulundu.

Maltalı siyasetçi, bugün, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Zion manastırında Alman Bavyera Hristiyan Sosyal Partisi'nin parlamento bloğunun kapalı bir toplantısında yaptığı konuşmada, İranlı sivillere yardım edilmesi gerektiğini söyledi. İran'da yaşam ve özgürlük için sokaklara dökülenlerin, Avrupa'da doğal karşılanan şeyler olduğunu söyleyen Metsola, "Ancak bir Avrupa Birliği olarak görevimiz, bunu tüm dünyada defalarca savunmak, desteklemek ve talep etmektir" dedi.

Hristiyan Sosyal Partisi'nin Bavyera bloğu başkanı Alexander Dobrindt ise İran Devrim Muhafızlarına yaptırım uygulanması gereği konusunda fikir birliği olduğunu söyledi.

İranlı Kürt kız Jina Emini'nin başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için Ahlak Polisi tarafından gözaltındayken ölmesi üzerine Eylül ayı ortasında ülke çapında patlak veren protestolardan bu yana İran siyasi liderliği büyük bir baskı altında.

İnsan hakları aktivistleri, İranlı yetkililer tarafından protestoların şiddetle bastırılması sırasında en az 500 kişinin öldürüldüğünü ve 18 bin kişinin ise gözaltına alındığını düşünüyor.

Gözaltına alınanlardan dördü idam edildi. İran basınında çıkan haberlere göre, 20'yi aşkın kişi idam listesinde.