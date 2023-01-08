Real Madrid’in 120 yıllık tarihinde bir ilk

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İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada üstün oynayan taraf olan Villarreal, 47. dakikada Yeremy Pino ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid, penaltıdan Karim Benzema'nın attığı golle 60. dakikada skora eşitliği getirse de 63. dakikada penaltıdan bu kez Villarreal Gerard Moreno ile tekrar üstünlüğü ele geçirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince Villarreal sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid 38 puanla averajla 2. sırada kalırken, Villarreal 27 puana 5. sırada yer alıyor.

Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol olmadan sahaya çıktı - 7

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı.

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.