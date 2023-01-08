Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık: Kapı dahil her şey çalındı

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ofise giren hırsızların cemiyetin kapıları, arşivi, mobilyaları, elektronik cihazları, dernek evrakları ve demirbaşları dahil olmak üzere cemiyet binası içerisinde bulunan tüm malzemeleri çaldığı aktarıldı.

Hırsızlık olayının haber verilmesi üzerine Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül ve cemiyet yönetimi, gazetecilerle birlikte ofise gitti. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından tahkikat başlattı. Cemiyet yönetimiyle birlikte Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğine giden BİGACEM Başkanı Sinan Aygül de şikayette bulundu.

'İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEY ÇALINMIŞ'

Mesleki yaşantısı boyunca birçok hırsızlık haberine gittiğini ancak mağduru oldukları hırsızlık olayı gibi bir hırsızlık olayı ile ilk defa karşılaştığını söyleyen BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, iğneden ipliğe ofisindeki her şeyin çalındığını ve maddi zararın 200 bin liranın üzerinde olduğunu belirtti.

Hırsızlık olayının sadece maddi zararla sınırlı olmadığını dile getiren Aygül, BİGACEM tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen birçok projenin çekim kayıtlarının barındırıldığı cihazlar, arşivler ve cemiyete ait resmi evrak ve dernek defterlerinin de kayıp olduğunu aktardı.

Aygül şunları söyledi:

"Meslek hayatım boyunca adi hırsızlıktan, nitelikli hırsızlığa, yolsuzluğa kadar yüzlerce hırsızlık haberi yaptım. Böylesine ilk defa denk geliyorum ve ne yazık ki mağduru da biziz. Bitlis merkezde eski valilik binasında bulunan ve 2017 yılında valilik tarafından bize tahsis edilen merkez büromuz soyulmuş. Profesyonelce yapılmış, nitelikli bir soygun hem de. Kapısı kırılarak girilmemiş, bizzat kapının kendisi de sökülerek çalınmış. Büromuza giren kişi ya da kişiler kapısıyla beraber içerdeki bütün malzemeleri çalmış. Büro mobilyaları, elektronik cihazlar, mutfak malzemeleri, temizlik malzemelerine kadar her şey alınmış. Evraklarımızın, arşiv kayıtlarımızın bir kısmı yerlere saçılmış bir kısmı kayıp. Binada resmi kurumlar var, dernekler var, giriş kapısı mesai saatleri dışında kilitli bir bina. Nasıl olduğunu merak diyoruz ancak bütün sorumluları ortaya çıkarılacaktır."

'ZANLILARIN KİMLİKLERİ SKANDALA YOL AÇACAK NİTELİKTE'

Hırsızların kimliğiyle ilgili bilgiler olduğunu ifade eden Aygül, "Emniyete haber verdik, asayiş ekipleri gelip ön incelemeyi yaptılar daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarını yaptılar. Karakolda ifade şikayetçi olarak yasal süreci başlattık. İlk etapta ulaşabildiğimiz bilgilere göre zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde. Emniyetin ve akabinde savcılığın yürüteceği tahkikatı bekliyoruz. Daha sonra ayrıntılı şekilde kamuoyuyla gereken bilgiyi paylaşacağız" dedi.