Yurt dışındaki Ezidi Kürtler bir yürütme konseyi kurdu

ERBİL (K24)

Yurt dışında yaşayan Ezidi Kürtler, dün (7 Ocak) Almanya'nın Köln şehrinde Ezidi Mir’i Hazım Mir Tahsin Beg’in katılımıyla bir araya gelerek Ezidiler için idari ve siyasi görevleri yürütecek bir üst yürütme konseyi kurdu.

Almanya’da gerçekleştirilen toplantı, 2014 yılında yapılan Şengal Katliamı’ndan sonra Ezidi Kürtlerin yurt dışındaki ilk buluşması oldu.

Öte yandan Almanya Parlamentosu'nun bu ay Şengal Katliamı’nı soykırım olarak kabul etmeyi görüşmesi bekleniyor.

Almanya Parlamentosu’nun Ezidilere yönelik soykırımın tanınmasını oylamak için 17 Ocak'ta yapmayı planladığı oturum, 26 Ocak’a ertelenmişti.

Parlamento oturumuna katılması planlanan Ezidi Kürtleri heyetinden bir yetkili K24'e yaptığı açıklamada, toplantının bu ay sonunda yapılacağını ve Ezidilere yönelik soykırıma ilişkin tüm belge ve gereken bilgileri hazırladıklarını söyledi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çabaları sonucu 3 bin 562 kişi kurtarıldı ve halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti henüz bilinmiyor. Ayrıca şimdiye kadar 83 toplu mezar bulundu. Bununla birlikte DAİŞ, Ezidi Kürtlere ait 68 türbe ve mabedi/tapınak yok etti.

Şengal Katliamı'nda 2745 çocuk yetim kaldı, 400 bine yakın Ezidi Kürt yerinden edildi, çoğu geri dönmedi ve kamplarda yaşıyor.