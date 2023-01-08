Afrin'deki silahlı gruplar 340 zeytin ağacını kesti
HABER MERKEZİ
Afrin İnsan Hakları Örgütü'nün yayınladığı raporda, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında Rojava’nın Afrin kentinde bulunan El Hamzat grubu mensuplarının bu ayın 5'inde Cinderes beldesine bağlı Kefer Zite köyünde 92 zeytin ağacını keserek tırlara yükleyip çaldığı bildirildi.
Örgütün, Şera ilçesine bağlı Meydanke köyünde ise yaklaşık 250 zeytin ağacını silahlı kişilerce keserek çaldığı bildirildi.
Afrinli aktivistlere göre, silahlı grupların Afrin ve İdlib pazarlarında kestikleri zeytin ağaçların ton fiyatını 135 dolara satıyor.
Afrin 18 Mart 2018’den beri Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde.