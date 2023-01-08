HDP’den yeni açıklama: Bizimle müzakere yapılmayacaksa kendi adayımızı çıkarırız

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adayları ile gireceklerini ve ismi en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını söylemesinin ardından, partiden bir 'adaylık' açıklaması daha geldi.

Tele1 yayınında konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Bu cumhurbaşkanlığı seçimi rejimi değiştirmesi gereken bir seçimdir" diyerek, bazı konuları müzakere etmek istediklerini söylediklerini hatırlattı.

Oluç, "Bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum yüzde 12 – 13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz" dedi.

Oluç, "Biz kendimize güveniyoruz. Seçmenimizi tanıyoruz. 2014 yılından beri girdiğimiz her seçimde oylarımızı artırarak ilerliyoruz. Bundan dolayı bir kibrimiz yok" ifadelerini kullanıp, "Türkiye’de adalet ve hukuk mücadelesi içerisinde yerimizin çok önemli olduğunu farkındayız. Bu mücadelenin kazanılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de HDP olarak her gün büyük bedeller ödüyoruz. Bizim bir politikamız var" diye konuştu.

Oluç, "27 Eylül’de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık" derken, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu cumhurbaşkanlığı seçimi rejimi değiştirmesi gereken bir seçimdir. Dolayısıyla herhangi bir seçim değildir. Bazı konuları müzakere etmek istediğimizi söyledik. Bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum yüzde 12 – 13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz. Kendi adayımızı çıkarırız.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim’deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan’ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz."

PERVİN BULDAN NE DEMİŞTİ?

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi'nde adaylık konusunda şöyle konuşmuştu:

"Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir" dedi.