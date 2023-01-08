Politika

Almanya’da kimyasal saldırı planlayan İranlı gözaltında

Almanya’da 32 yaşındaki bir İranlı, “radikal İslamcı motivasyonlu” bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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Polis olay yeri incelemelerini sürdürüyor (Foto: dpa)
Polis olay yeri incelemelerini sürdürüyor (Foto: dpa)
avrupa Almanya Kimyasal saldırı

HABER MERKEZİ

Kuzey Ren-Westfalya polisi, yazılı açıklamada zanlının siyanür ve risinle “ciddi bir şiddet eylemi” planladığını belirtti.

Polis, zanlının Ruhr bölgesindeki Castrop-Rauxel’de bulunan evine baskın yaptı ve “zehirli maddeler” ele geçirdi.

Risin, çok zehirli bir biyolojik silah olarak değerlendiriliyor. Baskında zanlı dışında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Alman DPA haber ajansı, çok sayıda acil durum görevlisinin koruma giysileriyle olay yerinde olduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ederken, zanlıların saldırı planlarında hangi aşamada oldukları henüz değil.

Almanya’da “devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi” suçlamasına altı ay ila 10 yıl hapis cezası verilebiliyor.

Almanya’da geçtiğimiz yıllarda çok sayıda radikal İslamcı saldırı düzenlendi. 2016’da bir kamyonun Berlin’deki bir Noel Pazarı sırasında kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 12 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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