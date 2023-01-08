60’ıncı kez baba olan Pakistanlı: Hedefim 100

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50 yaşındaki Pakistanlı Doktor Sardar Jan Muhammad Khilji, 60. çocuğunun dünyaya gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Son eşiyle üç yıldır evli olduğu belirten Pakistanlı doktor Sardar, daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti.

Pakistan topraklarının dörtte birini oluşturan Beluçistan’ın başkenti Khetta'da yaşayan Khilji'nin, önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etmesini umduğu çok geniş bir ailesi var. Kentte, kendi kliniğini işleten Pakistanlı doktorun üç eşi bulunuyor.

Alkhaleej.ae sitesinde yer alan habere göre, "Tüm arkadaşlarımdan dördüncü eşi bulmama yardım etmelerini istedim" diyen Khilji, tüm eşlerinden daha fazla çocuğunun olmasını istediğini söyledi.

Khilji, 35. çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra 2016'da dünya gündemine girdi. Kısa zamanda büyük gazetelerin manşetlerinde yerini aldı. O sırada en az 100 çocuk sahibi olmayı planladığını belirten doktor, mevcut sayıya ve dördüncü bir eş planına dayanarak hedefinin ulaşılabilir olduğunu vurguladı.

60 çocuk babası 50 yaşındaki Pakistanlı Doktor Sardar Jan Muhammad Khilji, sahip olduğu servetin, tüm aileye yettiğini söyledi.