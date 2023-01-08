Göbeklitepe’de ziyaretçi rekoru

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Ziyarete açıldığı 2018 yılında üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı ziyarete kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

2019’da Göbeklitepe, 412 bin 378 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir sayıya ulaşmayı başardı.

Ziyaretçi sayısının 2020'de artması beklenirken Covid-19 salgını nedeniyle bu hedef tutmadı ve ören yerini sadece 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi. Göbeklitepe, 2021'de 567 bin 453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Tarihi ören yeri, 2022 yılında ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekorunu kırmayı başardı.

Urfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe kazılarının devam ettiğini belirtti:

"Kazılarda birçok alanın ortaya çıkarılmasıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Dünyanın her tarafında Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik faaliyetler yürütüldü. Belgesel filmler, konferanslar ve dergilerde önemli yer almıştır. 2022 yılı sonunda ziyaretçi sayılarını analiz ettiğimizde Göbeklitepe 850 bin kişiyi ağırlamış ve bu anlamda kendi rekorunu kırmıştır. Bundan sonra da yürütülen çalışmalarla ziyaretçi yoğunluğunun artacağını düşünüyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 yılında yapılacak Dünya Neolitik Kongresi'nin Urfa'da düzenlenmesinin planlandığını ve dünyadan çeşitli bilim insanlarının bu kongreye katılacağını dile getiren Uludağ, özellikle neolitik çağ ile ilgili merak edilen bütün soruların bu kongrede cevap bulacağını sözlerine ekledi. (Kaynak: AA)