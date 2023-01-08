Serbest Lezgin: Seçimleri yıl sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz

ERBİL (K24)

K24’e açıklamalarda bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Serbest Lezgin, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KDP’nin bu yılın sonuna kadar seçimlerin yapılması için çalışacağını ifade eden Lezgin, “Bunun koşullarını hazırlamak için başta Kürdistan Yurtsevenler Birliği (KYB) olmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışacağız” dedi.

KDP ve KYB’nin talep ettiği hükümet değişikliği hakkında ise Lezgin, “Kürdistan Parlamentosu yakın bir zamanda toplanıp bu değişiklikleri görüşerek karara bağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Lezgin ayrıca, KDP ile KYB yakın zamanda görüşeceğini sözlerine ekledi.

Peşmerge Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Serbest Lezgin Kasım ayında gerçekleştirilen KDP’nin 14’üncü Kongresinde Politbüro’ya seçildi.