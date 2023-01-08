Pervin Buldan: HDP niye aday çıkarmasın?

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Iğdır İl Örgütü 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuştu.

Dün (7 Ocak) Kars İl Kongresi’nde “HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak” sözlerinin ardından başlayan tartışmalara değinen Buldan, şöyle konuştu:

“Herkesin gözü HDP’de yani bizde. Aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Millet İttifakı’nı destekleyecek mi desteklemeyecek mi? HDP’nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak yoksa yeni bir hedefi mi var? Yeni bir strateji mi belirleyecek? Herkesin gözü bizde.

Dün Kars’ta bir açıklama yaptım; HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim. Dünden beri tartışılan tek mesele HDP’nin aday çıkarıp çıkarmama meselesi. HDP niye aday çıkarmasın? HDP’nin sizden ne farklı var?”

Konuşmasında bazılarının hayallerinin alt üst olacağını vurgulayan Buldan şöyle devam etti:

“HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir siyasi parti değil mi? Seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifaklarıyla birlikte adayını çıkaracak.

“Emek ve Özgürlük İttifakı, kadın ittifakı, Kürt ittifakı, demokrasi güçlerinin ittifaklarıyla birlikte HDP’nin aday çıkarması elbette ki bazılarını hem hayallerini hem de ileriye dönük bütün bu yapacakları stratejilerini alt üst edecek. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Kürt halkı ve dostlarına cezaevlerini ve mezarlığı reva görenler kaybetmeye mahkumdur.”