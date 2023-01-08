ABD’de piyango çekişinde büyük ikramiye 1,1 milyar dolara çıktı

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Hiç kimse altı sayının tamamını tutturamadı ve tahmini 940 milyon dolarlık ikramiyeyi kazanamadı.

Bu da, salı gecesi yapılacak bir sonraki çekiliş öncesinde piyango ödülünü tahmini 1,1 milyar dolara çıkardı.

Para ödülü, ABD piyango çekilişi tarihindeki en yüksek üçüncü miktar oldu. İki ayı aşkın süredir ikramiyenin kazananı olmayan 24 çekiliş yapıldı.

Tahmini 1,1 milyar dolarlık ödül 29 yıla bölünerek talihliye ödeniyor ancak kazananlar çoğunlukla tek seferdeki nakit seçeneğini tercih ediyor.

Mega Milyonlar şans oyununda Ekim 2018'de bir kişi tek başına 1,5 milyar dolar kazanarak rekora imza atmıştı.

ABD'nin 45 eyaletinde oynanan Mega Milyonlar, ülkedeki en popüler talih oyunları arasında yer alıyor.

ÖDÜLÜN TOPLU ŞEKİLDE DAĞITILMASI MİKTARI DÜŞÜRÜYOR

1,1 milyar dolarlık ödülü alabilmesi için talihlinin bir karar vermesi gerekiyor. Oyunun kurallarına göre alıcının bu miktarı toplu şekilde talep etmesi durumunda ödül 568,7 milyon dolara düşüyor. Bu miktardan vergiler ayrıca düşülüyor.

Oyuncunun diğer seçeneği seçmesi durumundaysa 1,1 milyar doları almaya hak kazanıyor. Fakat bu miktarı 29 yılda maaş gibi almayı da kabul etmiş oluyor. (Kaynak: euronews, AP)