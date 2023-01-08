18 ülke ve uluslararası örgüt Ezidi Soykırımı’nı tanıyor

ERBİL (K24)

Almanya Parlamentosunun Ezidilere yönelik soykırımın tanınmasını oylamak için geçtiğimiz 17 Ocak'ta düzenlemesini planladığı oturum, 26 Ocak’a ertelendi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Ezidi Mir'i Hazım Mir Tahsin Beg, “12 ülke Ezidi Soykırımı’nı tanıdı. Almanya Parlamentosu’nun da anı yönde karar alması bekleniyor “ dedi.

Almanya’da 320 bin Ezidi’nin yaşadığını belirten Mir Tahsin Beg, Almanya’nın "Kürdistan’dan sonra Ezidilerin en büyük ülkesi" olduğunu vurguladı.

K24’e konuşan barış ve uluslararası sorunlar konusunda uzman Xedir Dumili, “Ezidi Kürtlerine karşı işlenen suçların soykırım olarak tanınması çok önemlidir” dedi.

“Bu, Ezidilere tam desteğin göstergesi” diyen Dumili, “Ezidi dosyasının uluslararası alanda canlı kalmasının önü açılacak” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Vakıflar Bakanlığı Ezidi İşleri Daire Başkanı Hayri Bozani’nin verdiği bilgilere göre şu ana kadar 18 ülke ve uluslararası örgüt Ezidi Soykırımı’nı tandı.

Birleşmiş Milleteler (BM) verilerine göre 3 Ağustos 2014’ten bu yana Şengal ve çevresinde 5 bine yakın Ezidi katledildi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.