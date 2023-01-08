Zinedine Zidane bir milli takımı daha reddetti

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, Arjantin ile Fransa arasında oynanan muhteşem final karşılaşmasıyla sona erdi. Normal süresi 3-3 sona eren mücadelede, zafer penaltı atışları sonunda Arjantin’in oldu.

DESCHAMPS UZATTI

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, Katar'a da büyük favori olarak geldi. Maviler, finali kaybettikten sonra Teknik Direktör Didier Deschamps ile yolların ayrılacağı iddiaları gelmeye başlamıştı.

Fransız basınında, 54 yaşındaki teknik adamın yerine geçecek isimlerle ilgili haberler dahi yapılmıştı. Fransa Futbol Federasyonu dedikodulara son verecek bir hamle yaptı.

Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

ZINEDINE ZIDANE BEKLİYORDU

Haziran 2021'de Real Madrid'den ayrılan Teknik Direktör Zinedine Zidane'nın, bir süredir Fransa Milli Takım 'ının teknik direktörlüğü için beklediği ifade edilmişti.

Deschamps'ın sözleşmesinin uzatılmasının ardından başarılı teknik adamın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

ZIDANE'IN REDDETTİĞİ ÜÇ MİLLİ TAKIM

Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; 50 yaşındaki teknik direktör, Dünya Kupası'nın ardından üç milli takımdan teklif aldı.

2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda Hollanda'ya mağlup olarak veda eden ABD’nin teklifi Zidane tarafından reddedildi.

Dünya Kupası'na çeyrek finalde Fas'a elenerek veda eden Portekiz Milli Takımı, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı.

Jose Mourinho ile görüşen, ancak ünlü teknik adamı ikna edemeyen Portekiz Futbol Federasyonu'nun Zidane ile görüştüğü ve reddedildiği öğrenildi.

DÜNYANIN EN BAŞARILI MİLLİ TAKIMINI DA REDDETTİ

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a elenmişti.

Dünya Kupası'nı beş kez ile en fazla kazanan ve 2022'de de şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen Sambacılar'da Teknik Direktör Tite, ülkeye döndükten sonra görevinden ayrılmıştı.

Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için Zinedine Zidane'a da teklif yapıldığı ortaya çıktı. Zinedine Zidane diğer teklifler gibi Sambacılardan gelen teklifi de reddetmeyi tercih etti.