Politika

İsveç Başbakanı: Türkiye'nin her talebini yapamayız

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermeyen Türkiye'ye dair İsveç Başbakanı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.
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HABER MERKEZİ
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermeyen Türkiye'ye dair İsveç Başbakanı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.
Başbakan Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.
euronews'te yer alan habere göre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara'nın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kristersson, "Türkiye yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit ediyor ama aynı zamanda yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyorlar" ifadesini kullandı.
"Türkiye'nin bir karar vereceğine inanıyoruz, sadece ne zaman vereceğini bilmiyoruz" diyen Kristersson, onay kararının Türkiye'deki iç siyasete ve "İsveç'in ciddiyetini gösterme kapasitesine" bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

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