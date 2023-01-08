Politika

Demirtaş: HDP kendini dikkate almayacak adayı destekleme derneği değil

Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararıyla ilgili “Nihayetinde HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Selahattin Demirtaş

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet'e konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Eş Gnel Başkanı Pervin Buldan’ın açıklamasının HDP'nin resmi parti politikası olduğunu ve sürpriz olarak karşılanmaması gerektiğini belirtere "HDP, ortak aday konusunda uzlaşmaya açık olduğunu, bununla birlikte kendi adayını çıkarma hazırlıklarını da aksatmadan sürdüreceğini defalarca açıkladı zaten" ifadelerini kullandı.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı: 

"Eğer muhalefetin diğer bloku ortak aday çıkarmak için veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP’yi ziyaret edip açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz.

Öyle bir durumda biz de tüm gücümüzle partimizin adayının arkasında durup başarısı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

Nihayetinde HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir. 

Ortak aday için HDP elinden geleni yapmıştır ve yine Sayın Buldan’ın açıklamasında belirttiği gibi kapıları tümden de kapatmamıştır. Bundan sonraki sorumluluk ve adım atma iradesi muhalefetin diğer blokundadır.

Sonuç olarak HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün partisinin Kars İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada “En yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek” demişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv