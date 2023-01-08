Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse giren Ayşe öğretmenden mesaj

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Çözüm sürecinin ardından Diyarbakır'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından 8 Ocak 2016'da Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına katılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" dediği için terör propagandası suçlamasıyla dava açıldı.

1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık bebeği ile birlikte cezaevine kondu. Ayşe Çelik’in avukatlarının başvurduğu Anayasa Mahkemesi Ayşe Çelik hakkında ifade özgürlüğü ihlali kararı ile birlikte 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi. Bu kararın ardından Çelik, Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti.

Ayşe Çelik 7 yıl önce bugün yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

“2016 yılının bu saatlerinde herkesin her şeyi bildiği ama kimsenin konuşamadığı, şimşeklerin çaktığı karanlık bir dönemde, malum programda "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" demiştim. Asla pişman değilim. Bedeli ne olursa olsun, yine olsa yine yaparım."