CHP’li Aytuğ Atıcı: HDP, CHP içinden çıkmış bir parti

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CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Atıcı katıldığı bir canlı yayında " "HDP yönetimi ile HDP seçmenini hep ayırdım ben. Neden AK Parti'ye yakın değildir HDP seçmeni? Çünkü HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir" ifadelerini kullandı.

Aytuğ Atıcı, “Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular” diye konuştu.

YAYMAN:CHP'NİN ADIM ADIM HDP'LİLEŞMESİNİ İZLİYORUZ

AK Parti ve MHP'den de CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Atıcı'nın o sözlerine değerlendirmeler geldi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "CHP'nin adım adım HDP'lileşmesini hep beraber izliyoruz. Bilindiği gibi Halkın Emeği Partisi (HEP) SHP'nin içinden çıkmıştı. Paris'teki Kürt konferansına giden CHP'liler o gün CHP'den ayrılıp Halkın Emeği Partisi'ni (HEP) kurmuşlardı. Seçime gittiğimiz bir atmosferde HDP'nin oylarına göz kırpmak için Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesinde, terörle mücadele meselesinde CHP'nin kırmızı çizgilerinin flulaşması, pembeleşmesi, gerçekten Kemalist taban için, CHP'nin içindeki ulusalcı taban için önemli anlamlı, gelişmelerdir" dedi.

AYCAN: HDP CHP'DEN CİDDİ DESTEK GÖRÜYOR

MHP Maraş Milletvekili Sefer Aycan da "HDP ile CHP her zaman içi içe birlikte olmuştur" vurgusu yaptı. "HDP ayrı bir parti de olsa ciddi bir şekilde CHP'den destek görüyor. Meclis'te de birlikte hareket edip, birlikte strateji belirliyorlar. HDP'nin ayrı bir aday çıkarmış olması da tamamen seçmene bir oyundur, aldatmadır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.