Politika

Irak’ta Ayn el-Esed Üssü yakınında bir İHA düşürüldü

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
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Irak Irak Ayn el-Esed Askeri Üssü İHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Anbar vilayetindeki El-Cezire Operasyonlar Komutanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ayn el- Esed Askeri Üssü yakınlarında bir İHA’nın düşürüldüğü duyuruldu.

Düşürülen İHA’nın kime ait olduğuna ilişkin bilginin verilmediği açıklamada, üste bulunan çok sayıda ABD askerinin de olay yerine giderek inceleme başlattığı aktarıldı.

Irak hükümetinden ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ULUSLARARASI KOALİSYON: TATBİKAT DÜZENLEDİK

Öte yandan Uluslararası Koalisyon, bir tatbikat düzenlediklerini açıkladı.

Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada düzenlenen tatbikatta İHA’lara karşı hava savunma sisteminin denendiği belirtildi.

Sivillerin korunması için gerekli tedbirlerin alındığına vurgu yapılan açıklamada, ilgili tarafların tatbikatla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

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