Manchester City, Chelsea’yi dağıttı

HABER MERKEZİ

İngiltere FA Cup 3.Turu dev bir maça sahne oldu. Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City'e turu getiren golleri Riyad Mahrez (2), Julian Alvarezi ve Philip Foden kaydetti.

2 gün önce Ligin 19. haftasında Stamford Bridge'de iki takım kozlarını paylaşmıştı.

Mücadeleyi Manchester City 1-0'lık skorla kazannırken, Manchester ekibine galibiyeti getiren golü 63. dakikada Riyad Mahrez kaydetmişti.