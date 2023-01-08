Spor

Manchester City, Chelsea’yi dağıttı

İngiltere FA Cup 3.Turu mücadelesinde Manchester City sahasında Chelsea'yi 4-0 yenerek turladı.
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avrupa ingiltere FA Cup Manchester City Chelsea

HABER MERKEZİ

İngiltere FA Cup 3.Turu dev bir maça sahne oldu. Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City'e turu getiren golleri Riyad Mahrez (2), Julian Alvarezi ve Philip Foden kaydetti.

2 gün önce Ligin 19. haftasında Stamford Bridge'de iki takım kozlarını paylaşmıştı.

Mücadeleyi Manchester City 1-0'lık skorla kazannırken, Manchester ekibine galibiyeti getiren golü 63. dakikada Riyad Mahrez kaydetmişti.

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