Van’ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
HABER MERKEZİ
Van Valiliği, kentin 3 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile 'taşımalı kapsamındaki öğrencilere' okullar yarın tatil edilmiştir."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre 16 Kürt iline kar geliyor.
Yeni haftada kar yağışı görülecek iller şöyle: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Dersim, Van.