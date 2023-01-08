Yaşam

Van’ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Van kar

HABER MERKEZİ

Van Valiliği, kentin 3 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile 'taşımalı kapsamındaki öğrencilere' okullar yarın tatil edilmiştir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre 16 Kürt iline kar geliyor.

Yeni haftada kar yağışı görülecek iller şöyle: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Dersim, Van.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv